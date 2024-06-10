بالفيديو.. مصرية تكشف تفاصيل رحلتها من العمل في المؤثرات البصرية بهوليوود إلى العلاج بالروائح

كشفت ياسمين الغمراوي تفاصيل رحلتها من المؤثرات البصرية في هوليود إلى العلاج بالروائح، قائلا: "عملت في عالم الأفلام بسبب حبي للتصوير والأفلام، لكن هذا العمل متعب بعدد ساعات طويلة في غرف مظلمة واستمريت في هذا العمل عقدين من الزمان، وكنت أحصل على مهدئات للتوتر، وبالتالي كانت الزيوت العطرية شيئا أساسيا في حياتي".

وقالت "ياسمين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "عندما تعبت من العمل في مجال الأفلام قررت العمل في الزيوت العطرية لأنني أحبها، فقررت دراستها ومعرفة تأثيراتها المختلفة".

وتابعت، أن الزيوت العطرية مركزة ومستخلصة من النباتات والزهور والشجر نفسه ويحدث لها عمليات تقطير، مواصلة: "درست لمدة سنة، ثم استمريت في الدراسة 3 سنوات أخرى تعلمت منها الكثير فيما يتعلق بتأثيرات الزيوت والروائح والفوائد، وأحرص على الاطلاع على الأبحاث الحديثة ما توصلت إليه المؤتمرات العلمية في هذا الصدد".