2,5 مليون جنيه قيمة الكمية.. ضبط 3 مسجلين بحوزتهم آيس وأفيون بالبحيرة ومطروح

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (البحيرة، مطروح) قيام 3 عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. على النحو التالى:-

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بدر.. وبحوزته (3,500 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- ميزان حساس).

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما (7 كيلو جرام لمخدر الأفيون).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2,450 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

