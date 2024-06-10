البابا تواضروس: جاءت مصر ثم جاء التاريخ بعدها

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال كلمته بتدشين الكنيسة الجديدة الكبرى باسم القديس الأنبا إبرام، أسقف الفيوم والجيزة، بديره بقرية العزب، بمركز الفيوم، صباح اليوم، وهي الكنيسة الكبرى التي تحمل إسم القديس الراحل،"نحن في مصر نعيش منذ العصور الأولى وعصور الفراعنة نعيش معا على نهر النيل وحوله ونعتبره حياة لنا ونأكل من الأرض، ونعيش في هذه الحياة متجاورين ومتحابين، ونعلم أننا نعيش في مصر على مساحة 8 الي 9% وبإنجازات المشروعات تحاول الدولة زيادة النسبة إلى 11 إلى 12% ، مؤكدا أننا عشنا طوال العمر بتاريخ طويل وحضارة مدنية"

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني، الإنسان المصري يتمتع بالحضارة التي لها سبع طبقات وهي الحضارة الفرعونية والمسيحية والإسلامية والعربية والأفريقية والبحر الأبيض المتوسط والحضارة الرومانية اليونانية، فنحن أغنياء بالحضارة والشعب المصري هو شعب أصيل وشعب يذكر لبلادنا مصر التي قالوا عنها وجدت بفضل التاريخ، حيث جاءت مصر ثم جاء التاريخ بعدها.

قداسة البابا تواضروس الثاني يثني على الفن المعماري لدير العزب

وأثنى قداسة البابا تواضروس الثاني على الفن المعماري لدير العزب متغزلا فيه قائلا "نرى الجمال في هذه الكنيسة التي تعبر عن صلواتنا "

شارك في التدشين، عدد كبير من الأساقفة والمطارنة، وبحضور لفيف من القمامصة والقسوس والشمامسة، والمئات من المصلين، ورسموا الأيقونات، وحجاب الهيكل، والمذابح المقدسة بزيت الميرون المقدس.

وقد ترأس البابا، صلوات قداس عيد القديس الأنبا إبرام، في وجود جسده أمام المذبح بالكنيسة الجديدة، وأقيمت الصلوات في الكنيسة الجديدة، وألقى البابا عظة روحية تحدث فيها عن المحبة، وكيف يحيا الإنسان مع الله.