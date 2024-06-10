التضامن الاجتماعى بالمنيا: خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحى

تستعد مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث بدأت فى رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحافظة المنيا وذلك من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحي لهذا العام بقرى ومراكز المحافظة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

وشددت على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين سيتم يتم توزيع اللحوم عليهم، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.