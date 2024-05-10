ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة بنها يعلن إطلاق نظام الأنشطة الطلابية بالجامعة

ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الجمعة، إطلاق نظام الأنشطة الطلابية بالجامعة لميكنة عمل مكاتب رعاية الشباب بكليات ووحدات الجامعة المختلفة، وذلك في إطار خطة الجامعة في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.

وأضاف الجيزاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يمكن للجهات المنفذة للأنشطة من إدخال الخطة الخاصة بالأنشطة الطلابية، حيث يمكن للمسئولين في الكليات والملاعب ومركز رعاية الموهوبين ومقر جامعة بنها في العبور والمدن الجامعية وغيرها من الجهات إضافة الأنشطة وتعديلها ومتابعتها وحذفها، وكذلك المشرفين يمكنهم الدخول على النظام وإدخال الأنشطة وتعديلها ومتابعتها على مستوى الجامعة.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يمكن من خلال النظام إصدار التقارير اللازمة إلكترونيًا، لمتابعة الأنشطة بالجامعة.

وأوضح أن النظام يمكن من خلاله إنشاء الجهات الراعية للأنشطة، ومتابعتها من قبل الإدارة المركزية، وكذلك التخطيط للأنشطة المختلفة والتحكم بها، كما تمكن المشرفين على الأنشطة من متابعة الكليات وفقا لصلاحياته.

ومن جانبه قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات والمهندس صابر سعيد والمهندسة فاطمة محمود وهشام جلال مهندسي التطوير بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعة علي الجهود المبذولة في تطوير التطبيق.

رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي مركز رعاية الموهوبين قطاع تكنولوجيا المعلومات