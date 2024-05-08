محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي بالقناطر لمتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء

حرص اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على زيارة ميدانية اليوم الأربعاء لمركز القناطر التكنولوجي، هدفت هذه الزيارة إلى متابعة سير العمل في المركز بعد فتح باب التصالح لبعض مخالفات البناء، والتأكد من حصول المواطنين على أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات التصالح.

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف حملات التوعية بأهمية التصالح في مخالفات البناء

خلال الزيارة، استمع المحافظ باهتمام لمطالب المواطنين، وأصدر توجيهات بتكثيف حملات التوعية بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وتيسير الخطوات للمواطنين الراغبين في ذلك، كما شدد على ضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، مؤكداً على سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات.

وتفقد المحافظ الخدمات التي يقدمها المركز، ووجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظ على متابعة سير العمل في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من حصولهم على أفضل الخدمات بأعلى جودة.

وحرصاً من محافظة القليوبية على تطبيق القانون بحزم مع مراعاة ظروف المواطنين، تم الإعلان عن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح في مختلف الأماكن والمنصات، كما تم تعريف المواطنين بالدورة المستندية لطلباتهم، وتطبيق الشفافية في عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة.

وأكد "الهجان"، على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

تعكس هذه الزيارة حرص محافظة القليوبية على ضمان حصول المواطنين على خدمات سلسة وفعالة، مع مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، إيماناً منها بأهمية دورهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.

ويمكن للمواطن التقديم للتصالح على مخالفات البناء عن طريق الحصول على شهادة البيانات وملء المعلومات عن المخالفة ونوعها والمساحة وجهة الولاية وعرض الشارع، واستطلاع رأي جهة الولاية في التصالح،وإرفاق المستندات المطلوبة، منها: «كروكي للموقع، صورة فوتوغرافية للعقار، صورة فضائية، رأي الأملاك»، وفي حالة تجاوز قيود الارتفاع، يتم أخذ رأي وزارة الطيران، وتستغرق شهادة البيانات نحو 15 يومًا للانتهاء منها، بعدها يقدمها المواطن للمركز أو يرفعها بالمستندات على الموقع الإلكتروني بصور واضحة.

وتضم مستندات التصالح نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة، وصفة مقدم الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة قيد للمهندس، وإقرار بصحة المستندات.