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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عامل سقط عليه ونش مواد بناء في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي عامل في محافظة الدقهلية مصرعه إثر سقوط ونش لرفع الطوب والرمل ومواد البناء من الدور 11 عليه في المنصورة شارع الجيش ناحية كوبري سندوب وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

سقوط ونش طوب ورمل من الدور الـ11 على عامل بالشارع 

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بسقوط ونش طوب ورمل من الدور الـ11 علي أحد العمال في الشارع والذي لقي مصرعه في الحال.
وانتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط ونش لرفع الطوب والرمل ومواد البناء من الدور 11 على أحد العمال بجوار في سندوب اتجاه مجمع المحاكم الجديد، وتبين ان الجثة المدعو مصطفى حاتم محمد عل ابو زيد، 17 سنة، ومقيم ميت بدر خميس، مركز المنصورة.

جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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