انقطاع مياه الشرب بمدينة قليوب لكسر مفاجئ بالخط الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن حدوث كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي 1200 مم الخاص بمحطة المياه المرشحة بكوم أشفين، مما أدى إلى انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن انقطاع المياه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم ويستمر حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وبينت الشركة أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح العطل بأسرع وقت ممكن، ودعت المواطنين في المناطق المتأثرة إلى ترشيد استهلاك المياه خلال فترة انقطاعها.

كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للمواطنين في المناطق المتأثرة، وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.