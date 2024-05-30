ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة لـ36224 شهيدا

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 36224 شهيدا و81777 مصابا منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ومنذ صباح اليوم حتى اللحظة، قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في مخيم الشابورة ومصبح. وقصفت مدفعية الاحتلال غربي ووسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 237 على التوالي حرب "لإبادة الجماعية" على غزة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات الآمنة في قطاع غزة، ومتحديًا قرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف الهجوم على رفح ومنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.