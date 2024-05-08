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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمدينة بنها اتجاه القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، قبل مطلع كوبري الشموت بمدينة بنها، ووقوع مصابين، وتعطل الحركة المرورية بنطاق منطقة الحادث.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة وسقوط 5 مصابين جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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