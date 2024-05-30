وزير العمل يتابع اختبارات المتدربين ويتفقد مركزين للتدريب المهني الخاص بالقاهرة والجيزة

تفقد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، مركزي تدريب مهني "النموذج للتدريب بالقاهرة، و 6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة لمتابعة اختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024، وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت "رخص دائمة"، انضمت للعمل في مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقته" الوزارة " في يناير الماضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني، ولتدريب الشباب وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..

ويتزامن مع جولة "الوزير " داخل مركزي القاهرة والجيزة ،إختبارات مماثلة داخل 16 مركز مهني خاص في 11 محافظة هي : "القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف"، وذلك على مهن :"المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار "..وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد على 3 مراحل خلال الشهرين المقبلين..

واطمئن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية ،والالتزام بكافة الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة..وأجرى حوار مع متدربين من "طلبة وخريجين جدد".

واستمع إلى وجهة نظرهم في "مهني 2030"،حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذا "المشروع"، الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة، وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقى الدورات التدريبية..

مشروع "مهني 2030"، له مجموعة من الأهداف هي : تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي،واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية،و

كما يهدف إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، و توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي معهد - أكاديمية - مركز تدريب.

ويستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية، وكذلك اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

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