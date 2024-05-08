محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يضعان إكليلا من الزهور على تمثال حيدر علييف

شهدت مدينة القناطر الخيرية اليوم الأربعاء مراسم رسمية لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم الأذربيجاني الراحل حيدر علييف، بمناسبة ذكرى ميلاده.

ترأس الاحتفال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحضور السفير ألخان بولوخوف، سفير أذربيجان لدى مصر، والدكتور رامز فالييف، المستشار السياسي للسفارة، واللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية.

توطيد أواصر الصداقة

أكد الهجان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيراً إلى التآخي بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون الأذربيجانية، وأشاد بدور السفير بولوخوف في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، معرباً عن تطلعه لزيادة عدد السياح الأذربيجانيين القادمين إلى مصر.

علاقات تاريخية

من جانبه، أعرب السفير بولوخوف عن سعادته بالتواجد في القناطر الخيرية، مثمناً حفاوة الاستقبال، وشدد على متانة العلاقات بين البلدين، والتي تعود إلى عام 1994، عندما بدأ الرئيس الراحل حيدر علييف جولاته في مختلف الدول العربية لتوطيد العلاقات، بدءًا من مصر.

احتفالية في باكو

وكشف السفير عن عزم السفارة الأذربيجانية على تنظيم احتفالية أخرى في العاصمة باكو، بمشاركة شخصيات مصرية برلمانية وشعبية.

أقيم تمثال حيدر علييف في "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" بمدينة القناطر الخيرية، والتي ترمز إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وتُجسد هذه الزيارة حرص البلدين على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد السفير الخان بولوخوف، سفير دولة أذربيجان في مصر، في تصريحات سابقة، أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي لدولته قائلًا: «نأمل زيادة عدد سائحينا خلال الأيام القادمة.

وأكد الدكتور سيمور نصيروف، أستاذ اللغة الأذرية ورئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، في تصريحات سابقة، مساندة مصر في كل خطواتها، مشيرًا إلى أنه لمس من سائر المسؤولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، واعتزاز الجالية الأذربيجانية بمحافظ القليوبية لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر والتآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية.

استقبال سفير أذربيجان

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