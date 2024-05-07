التحريات تكشف سبب حريق مطعم شبرا الخيمة

كشفت التحريات الأولية لموقع حريق مطعم شهير، في شبرا الخيمة، أن سبب اندلاع الحريق طاسة القلية، وجرى انتداب المعمل الجنائي وتحديد حجم الخسائر بالموقع.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في أحد المطاعم في شبرا الخيمة، دائرة قسم أول، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، يفيد وقوع حريق بمطعم بالمؤسسة أمام قسم أول بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور، قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة الحماية المدنية ببهتيم، وجرى الدفع بـ 2 سيارة إطفاء، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحلات المجاورة، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.