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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بالقناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، جثة شاب أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل أمام كوبري الحرس بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر المركزي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق شاب يدعى "جمال ح ع" 20 سنة، مقيم قرية الخرقانية بالقناطر الخيرية، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، وجرى البحث وانتشال الجثمان من مياه نهر النيل إلى مشرحة مستشفى القناطر المركزي لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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