انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق مطعم في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق اندلع في مخزن أحد المطاعم الشهيرة بشبرا الخيمة، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية أمام ديوان حي غرب شبرا الخيمة وتحديدًا بسور المؤسسة العمالية، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الواقعة وطلب تحريات المباحث وتحديد الخسائر وتقديرها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا بنشوب حريق في مخزن أحد المطاعم الشهيرة لفواكه اللحوم بسور نادي المؤسسة العمالية بشبرا.

علة الفور جرى الدفع بسيارتي أطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحلات المجاورة دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وبيان أسبابها وملابساتها.

حريق مطعم

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