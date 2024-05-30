ads
الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعمل ليل نهار رغم تعرضهم لقصف الاحتلال

نبال فرسخ
نبال فرسخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدمت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر، التعازي لمسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين تم استهدافهم أمس أثناء تأديتهم لمهمتهم الإنسانية في محافظة رفح الفلسطينية، قائلة: "كانت طواقمنا مكونة من 3 مركبات إسعاف، تتواجد في منطقة تل السلطان غرب رفح الفلسطينية، وتفاجأت باستهداف الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الجوي إحدى مركبات الإسعاف".

وأضافت "فرسخ"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهداف كان مباشرا في مقدمة المركبة، ما أدى لاستشهاد الزميلين المسعفين، وحاولت الطواقم الأخرى إطفاء الحريق الذي اندلع في المركبة، وفتح الاحتلال الإسرائيلي النار على المسعفين خلال محاولتهم إطفاء النار، واضطروا لإخلاء المكان.

وتابعت: "اليوم تمكنت طواقمنا من الوصول إلى المكان وانتشال جثماني الشهيدين، وهذا ليس الاستهداف الأول الذي يطال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، فمنذ بداية العدوان وحتى اليوم استشهد 19 من طواقم الجمعية حتى هذه اللحظة، ومن استهدفهم الاحتلال أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني".

وواصلت: "طواقمنا تواصل العمل منذ 8 أشهر تقريبا -ليل نهار- من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، والاستمرار في تقديم الخدمات الإسعافية رغم الظروف الخطيرة والاستهدافات المتكررة والمتعمدة من قبل قوات الاحتلال".

بالهلال الأحمر رفح الفلسطينية الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي