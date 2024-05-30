حمدوك يحث دول جوار السودان على مساعدة اللاجئين

دعا عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" وهو ائتلاف سوداني يعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، دول الجوار إلى زيادة مساعداتها للاجئين السودانيين.

وأعرب رئيس الوزراء الأسبق خلال كلمته أمام المؤتمر التأسيسي للتنسيق في أديس أبابا بإثيوبيا، الاثنين، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الدول الإفريقية والعربية وحث هذه الدول على تبسيط الإجراءات وتقديم كل المساعدات المتاحة لتخفيف معاناة اللاجئين السودانيين، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندر الإثيوبية.

وسلط حمدوك الضوء على الآثار المدمرة للحرب في السودان، والتي استنزفت موارد البلاد وأدت إلى العديد من الانتهاكات ضد شعبها كما حذر من مجاعة وشيكة يمكن أن تودي بحياة عدد أكبر من أولئك الذين فقدوا بسبب العنف المستمر.

وناشد رئيس الوزراء السابق المجتمع الإقليمي والدولي الضغط على الفصائل المتحاربة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية غير المشروطة، والامتناع عن استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد المدنيين الأبرياء.

وشدد على الحاجة الملحة للتحرك الفوري لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

