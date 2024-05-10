عودة الحركة المرورية بعد إصلاح هبوط أرضي بشبرا الخيمة

نجحت الجهات المعنية في حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إصلاح هبوط أرضي ظهر في ثلاث مناطق متفرقة بالحي، وشملت هذه المناطق شارع فؤاد محيي الدين ببهتيم، وشارع 15 مايو أمام مسجد الصوالحة، وشارع 15 مايو أمام شارع الحبيبي.

عودة طبيعية للحركة المرورية بعد إصلاح هبوط أرضي بشبرا الخيمة

وفور تلقي البلاغات، تحركت فرق الإصلاح، والتي ضمت إدارة الطرق والمتابعة الميدانية بالحي، وطوارئ الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وقوات قسم ثان شبرا الخيمة، وإدارة المرور، إلى مواقع الهبوط بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

وبعد الفحص الدقيق للشبكات الموجودة في المواقع الثلاثة، تبين سلامة الشبكات في شارع فؤاد محيي الدين وشارع 15 مايو أمام مسجد الصوالحة، أما في شارع 15 مايو أمام مسجد الحبيبي، فقد تم رصد وجود مياه صرف بالموقع، فتم شفطها على الفور.

وبعد ذلك، باشرت فرق الإصلاح أعمال ردم الهبوط في جميع المواقع الثلاثة، وذلك لضمان سلامة المارة والمركبات، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها في تلك المناطق.

هبوط أرضي

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