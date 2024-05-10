توريد 68 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

وأوضحت محافظ القليوبية، في بيان لها اليوم، أنه بلغ إجمالي ما جرى توريده حتى الآن بلغ 68597 طنا و265 كجم من القمح للصوامع والشون والبناكر.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة 25122 فدان قمح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بداية من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول، وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.