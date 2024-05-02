أهالي محافظة البحيرة يعلنون مقاطعة شراء اللحوم لمواجهة ارتفاع الأسعار

أعلن الأهالي في عدد من مراكز محافظة البحيرة، عن قرار مقاطعة شراء اللحوم في محلات الجزارة، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها الملحوظ في الآونة الأخيرة.

وطالب الأهالي بعدم شراء اللحوم حتى يتم تخفيض الأسعار إلى مستويات معقولة.

دعوات لمقاطعة شراء اللحوم في البحيرة

وقال هاني غريب، أحد الداعين لمقاطعة شراء اللحوم:" أن هذه المقاطعة كخطوة لمواجهة الغلاء وخاصة أسعار اللحوم"، معبرًا عن استيائه من الإرتفاع الجنوني في الأسعار لكافة السلع الغذائية والشجع من التجار لتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

ويأمل" غريب"، أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي في دفع أصحاب محلات الجزارة، إلى خفض الأسعار والإعلان عن أسعار معقولة، قائلًا:" مش معقول أسعار اللحوم بـ 400 جنيه ونحن في محافظة زراعية".

وطالب محمود سمير، موظف بالمعاش، الجهات المعنية، سواء من الحكومة أو التجار، الإستجابة لمطالبهم بتخفيض الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.

ومن جانبه أكد محمد الشريف، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، أن الغرفة تعمل التفاوض مع التجار من خلال الجلسات المستمرة للمساهمة في مبادرة الدولة بخفض الأسعار، مشيرًا إلي أن الفترة الماضية شهدت عقد جلسات خاصة مع أصحاب المخابز لتنفيذ قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسعار الجديدة المعلنة.

أسعار اللحوم اليوم الخميس