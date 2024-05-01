تحرير 2324 محضر لمخابز بلدية وسياحية في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقا للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والاوزان.

أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عبد العالK مدير المديرية وبالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر أبريل الماضي عن تحرير 3679 محضراً متنوع عبارة عن 2324 محضر نتيجة للمرور على المخابز تمثلت في انتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين ، عدم الالتزام بمواعيد تشغيل ، تجميع خبز وبطاقات تموينية ، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم صرف بونات ، توقف عن الانتاج ، عدم نظافة أدوات العجين و تصرف وتجميع، بالإضافة إلى 289محضر لمخابز سياحية تمثلت فى عدم الإعلان عن الأسعار و إدارة بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر وتجميع شكائر دقيق بلدى داخل مخابز سياحية .

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1232 محضر نتيجة للمرور على الاسواق عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج السلخانة، بدون ترخيص، مجهول المصدر، غير صالح للاستهلاك الآدمى، إنتهاء صلاحية، بيع بأزيد، عدم اعلان عن الأسعار، سجلات - غش تجارى - بدون بيانات - تجار تموينيين - بالإضافة إلى تحرير 123 محضر مواد بترولية.