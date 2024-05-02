وكيل صحة البحيرة يشهد فاعليات الأسبوع العالمي للتوعية عن مرض قصور عضلة القلب

شهد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، افتتاح الأسبوع العالمي للتوعية عن مرض قصور عضلة القلب في المعهد الطبي القومي بدمنهور، تحت رعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، ونائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع.

حضر الافتتاحية الدكتور إبراهيم البنا مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور، الدكتور أحمد الطيار رئيس أقسام الباطنة بالمعهد، الدكتور زغلول جودة مدير إدارة التدريب بالمعهد، الدكتور محمد التحفة استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية بالمعهد.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الكشف المبكر عن أعراض المرض وأهمية ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين.

وكما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية دور التثقيف الصحي في توعية المواطنين وتوجيههم للمنشآت الصحية، كما أكد على أهمية الكشف المبكر عن أعراض المرض والتوجه للطبيب المختص فورًا.

وأشار إلى أن الوقاية من المرض تكمن في النمط الصحي للحياة وممارسة الرياضة، وبساطة ممارسة رياضة المشي والالتزام بالتغذية الصحية.

تحدث أيضًا الدكتور سامح عبدالله، استشاري الأمراض النفسية والعصبية بالمعهد الطبي القومي، عن خطورة التدخين وأهمية الإقلاع عنه للحفاظ على سلامة وصحة الجسم.

تستهدف الفعاليات مرضى القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم ومرضى الكلى وتشمل الإحتفالية محاضرات توعوية حول ضعف عضلة القلب ومتابعة مرضى القلب في عيادة القلب، بالإضافة إلى متابعة ضغط الدم والسكر والسمنة في المعهد الطبي القومي بدمنهور.