مزراع يقتل إبنته ويلقي جثتها في ترعة بالبحيرة.. ما القصة؟

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز العثور على جثة ربة منزل ملقاة داخل جوال بمياه ترعة أسفل كوبرى بدائرة المركز۔

وتبين أن وراء إرتكاب الجريمة مزارع، حيث أقدم على خنق إبنته ووضعها داخل جوال ثم ألقى به بمياه الترعة إنتقاما منها لسوء سلوكها.

وألقي ضباط المباحث الجنائية، القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات۔

بدأت أحداث الواقعة حينما، تلقي اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة داخل جوال بمياه ترعة صرف زراعى أسفل كوبرى الشدية بجوار قرية كفر زيادة دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثمان سيدة فى العقد الثالث من العمر وبمناظرة الجثة تبين لمفتش الصحة وجود إصابات وسحجات حول الرقبة ولم يعثر معها على أى مستندات تدل على هويتها.

مزراع يقتل إبنته ويلقي جثتها في ترعة بالبحيرة

وتوصلت تحريات ضباط فريق البحث برئاسة العميد أحمد السكران مدير المباحث الجنائية إلى أن الجثة لسيدة تدعى سماح م ر 33 سنة مطلقة وتقيم بقرية خربتا بدائرة المركز ۔

وكشفت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجنى عليها في العقد السادس من العمر، مزارع والذى تم القبض عليه وبمواجته اعترف بإرتكابه الواقعة حيث قام بإعطائها اقراص منومة حتى أصيبت بحالة إغماء ثم قام بخنقها بكلتا يديه ثم وضعها فى جوال وقام بنقلها لمكان العثور على الجثة وألقى بها بمياه الترعة معللا ذلك بسوء سلوكها.

وتحرر المحضر وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.