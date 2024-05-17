ads
الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

حريق مصفاة نفط بمدينة توابسيه الروسية بعد سقوط مسيرة أوكرانية

حريق مصفاة نفط بمدينة
حريق مصفاة نفط بمدينة توابسيه الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت سلطات إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، أن مسيرات أوكرانية شنت هجوما فجر اليوم على مواقع في مدينة نوفوروسيسك، فيما نشب حريق في مصفاة النفط بمدينة توابسيه بعد سقوط مسيرة.

ونقلت روسيا اليوم ما كتبه بينيامين كوندراتيف، حاكم كراسنودار عبر تلجرام حيث: هذه الليلة حاول نظام كييف مهاجمة أهداف مدنية في أراضي نوفوروسيسك، وقامت دفاعاتنا الجوية بتحييد أكثر من 10 طائرات مسيرة.

وأوضح كوندراتييف أن حرائق محدودة نشبت عند سقوط حطام المسيرات الأوكرانية وتعمل خدمات الطوارئ على إزالة آثار الحادث، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وأفادت سلطات نوفوروسييك بتعليق عمل وسائل النقل العام طوال حالة التأهب الجوي في المدينة.

بدوره، قال مقر العمليات الإقليمي في كراسنودار في بيان عبر تليجرام، إن طائرتين بدون طيار حاولتا استهداف البنية التحتية المدنية في توابسيه، واندلع حريق في منطقة مصفاة النفط في المدينة، دون وقوع إصابات.

 

اقليم كراسنودار مسيرات أوكرانية نوفوروسيسك حريق في مصفاة النفط