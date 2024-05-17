حريق مصفاة نفط بمدينة توابسيه الروسية بعد سقوط مسيرة أوكرانية

أعلنت سلطات إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، أن مسيرات أوكرانية شنت هجوما فجر اليوم على مواقع في مدينة نوفوروسيسك، فيما نشب حريق في مصفاة النفط بمدينة توابسيه بعد سقوط مسيرة.

ونقلت روسيا اليوم ما كتبه بينيامين كوندراتيف، حاكم كراسنودار عبر تلجرام حيث: هذه الليلة حاول نظام كييف مهاجمة أهداف مدنية في أراضي نوفوروسيسك، وقامت دفاعاتنا الجوية بتحييد أكثر من 10 طائرات مسيرة.

وأوضح كوندراتييف أن حرائق محدودة نشبت عند سقوط حطام المسيرات الأوكرانية وتعمل خدمات الطوارئ على إزالة آثار الحادث، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وأفادت سلطات نوفوروسييك بتعليق عمل وسائل النقل العام طوال حالة التأهب الجوي في المدينة.

بدوره، قال مقر العمليات الإقليمي في كراسنودار في بيان عبر تليجرام، إن طائرتين بدون طيار حاولتا استهداف البنية التحتية المدنية في توابسيه، واندلع حريق في منطقة مصفاة النفط في المدينة، دون وقوع إصابات.