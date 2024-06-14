يورو 2024.. العثور على جسم مشبوه قبل مباراة الافتتاح

عثرت قوات شرطة برلين، اليوم الجمعة، قبل ساعات قليلة من بطولة بطولة يورو 2024، على جسم مشبوه داخل منطقة المشجعين، قبيل انطلاق مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، عثرت الشرطة الألمانية على الجسم المشبوه خلال الفحص الروتيني الذي يجرى قبل اجتماع الجماهير في الملعب، ما أدى إلى إخلاء منطقة المشجعين.

وأعلنت الشرطة الألمانية عن اعتقال شخص على خلفية العثور على هذا الجسم، واعتقلته بعدما ترك حقيبة ظهر عند مدخل منطقة المشجعين.

وحرصت الشرطة على استدعاء كلاب بوليسية وخبراء إبطال مفعول القنابل إلى مكان الحادث، وذلك قبل ساعات فقط من انطلاق مباراة افتتاح يورو 2024، التي تجمع بين ألمانيا وإسكتلندا.

وفي بيان رسمي، أكدت شرطة برلين العثور على الجسم المشبوه، مشيرة إلى إنشاء منطقة محظورة لأسباب تتعلق بالسلامة، وأن هناك فحص للأمتعة جار حاليًا.

وأوضحت الشرطة أن المنطقة غير متاحة للجمهور في الوقت الحالي، مع إجراء فحص للجسم، مضيفة أنه من المحتمل أن أحدًا لم يأخذ الجسم إلى منطقة الجماهير.

موعد مباراة افتتاح يورو 2024

ومن المقرر، أن تقام مباراة منتخب ألمانيا ضد إسكتلندا، في افتتاح بطولة يورو 2024، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.