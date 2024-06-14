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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تناظر جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت  مناظرة النيابة لجثة  شاب،  لقي مصرعه في مشاجرة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره مرتدي كامل ملابسه، ولقي مصرعه متأثرا  بجرح نافذ بالصدر ادي إلي توقف عضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية  .
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الشهود للاستماع إلي أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة  إخطارًا مفاده  وجود جثة شاب وبانتقال قوات الأمن تبين مصرعه  اثر نشوب مشاجرة بمنطقة المرج.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  جهودها لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر الدورة الدموية النجدة بالمرج