النيابة تناظر جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالمرج

كشفت مناظرة النيابة لجثة شاب، لقي مصرعه في مشاجرة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره مرتدي كامل ملابسه، ولقي مصرعه متأثرا بجرح نافذ بالصدر ادي إلي توقف عضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية .

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الشهود للاستماع إلي أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده وجود جثة شاب وبانتقال قوات الأمن تبين مصرعه اثر نشوب مشاجرة بمنطقة المرج.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.