البحيرة: قبول طلبات تنازل من 43 متعاقدا على مساحات أراضي

عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق استصلاح الأراضي بحضور المهندس مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، في إطـار الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في استصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للاستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .

حيث وافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 43 من المتعاقدين على مساحات أراضي لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .

وأشاد السكرتير العام بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.