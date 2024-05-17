احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل

ينصح الأطباء النفسيين بالابتعاد عن البكاء والحزن في وقت الامتحانات، لأنه يتسبب في التأثير على التركيز والتحصيل وحضور الامتحان والإجابة، وكذلك الحصول على درجات غير جيدة أو الخوف من الفشل وعدم النجاح.

وللتغلب على هذه الحالة يجب أن يركز الطالب خلال فترة المراجعة على الامتحان بجدية والتركيز وعدم تشتيت نفسك فى أشياء جانبية.

وضرورة الاسترخاء بين حين وأخر بين المواد التي تذاكرها مع تناول أطعمة غنية بالدهون الصحية مثل أوميجا 3 والتى تساعد على تحسين تركيزك مثل السمك واللبن والبيض والتقليل من شرب القهوة والشاي والنسكافية لاحتوائها علي المنبهات التي تجعلك في قلق وتوتر .

وعن تقنيات الاسترخاء التى تساعد الطالب المتوتر أن التنفس العميق قد يساعدك فى تهدئة القلق، اذهب إلى الاختبار مبكرا واجعل عدد من الدقائق للتنفس العميق لتهدئة أعصابك، ويمكنك محاولة القيام بذلك في الأيام التي تسبق الاختبار.

وأهمية الحديث الإيجابي عن النفس لتغيير تفكيرك السلبي، ويمكنك أن تقول تأكيدا للإيجابية لنفسك للتغلب على القلق بعض العبارات منها "هذاكر واعمل اللي عليا وربنا مش هيضيع تعبي".

ويجب البعد عن الأشياء التي تجعلك في تشتت وعدم تركيز مثل الموبايل فى فترة الامتحانات لأنها تجعل المخ لا يستفيد من المادة العلمية ويحدث خلل وإجهاد الخلايا العصبية، وهو ما يؤثر على التحصيل الدراسي.

وهناك طرق عديدة للتعامل مع قلق الامتحان، فهناك الكثير من الاستراتيجيات المتعددة التي يمكنك إجرائها لتخفيف قلق الاختبار، سواء أثناء الاختبار أو في الأيام السابقة له، بحسب موقع بيزنس انسايدر.

قسم المراجعة قبل الامتحانات

إذا كنت تعاني من قلق الاختبار، فقد ينتهي الموضوع إلى المماطلة ثم الحاجة إلى دراسة كمية كبيرة من المواد في اليوم السابق للامتحان.

"الحشو" هو أسلوب دراسة غير جيد ومرهق ، وذلك لأن عقلك لا يستطيع الاستيعاب مع كم كبير من المعلومات في ذاكرتك بهذه السرعة.

بدلا من ذلك، فإن الحصول على كمية أصغر من المعلومات خلال فترات دراسة أقصر يعد أكثر فعالية بكثير وهذا يقلل من الشعور بالقلق الناتج عن "الاندفاع" ويساعدك على الشعور بمزيد من الاستعداد في يوم الامتحان.

أثناء عملية الدراسة، تأكد من أخذ استراحة قصيرة كل ساعة أو ساعتين، حيث يمكن أن يبدأ انتباهك في التلاشي مع مرور الوقت.

إجراء اختبارات تدريبية

يمكن أن يساعدك إجراء الاختبارات التدريبية على التعود على عملية إجراء اختبار محدد بوقت، ولكن في بيئة منخفضة الضغط.

تحتوي العديد من الكتب المدرسية على أسئلة تدريبية، والنسخ القديمة من الاختبارات السابقة.

إن الشعور بكم من المعرفة بهذه العملية قد يساعد في تقليل مشاعر القلق أثناء الاختبار الحقيقي.

يمكن أن يمنحك إجراء الاختبارات التدريبية فرصة لممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أثناء عملية الاختبار.