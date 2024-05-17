الأهلي يختتم تدريباته اليوم في رادس قبل ذهاب نهائي إفريقيا

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمباراة الترجي المُرتقبة المُقرر لها العاشرة من مساء غد بتوقيت القاهرة بإستاد حمادي العقربي برادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الرتوش الأخيرة خلال مران الليلة على خطة المارد الأحمر لمباراة الغد المرتقبة التي يسعى فيها بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في مباراة العودة المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الليلة حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في العاشرة مساء غد السبت في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت 25 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.