الاحتلال يُجرف مناطق في بيت حانون

دمر الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية.

وقامت آليات الاحتلال بتجريف مناطق في بيت حانون، وتواصل محاصرة مراكز الإيواء

ومن جانبه، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إنه تصلنا عشرات المناشدات من سكان مدينة بيت حانون ممن تقطعت بهم سبل الحياة لليوم الخامس على التوالي، بعدما توغلت آليات الاحتلال وحاصرتهم من مدخل بيت حانون واجتاحت معسكر جباليا.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن آلاف المواطنين الذين يتواجدون حاليا في مدينة بيت حانون، لم يصلهم منذ بدء العملية العسكرية على مخيم جباليا أي طعام أو مياه ولا أي من مقومات الحياة وهم محاصرين بشكل تام داخل المدينة، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين يعانون جراء وصول آثار القصف الشديد وإطلاق النار على الجهة الشرقية من مخيم جباليا بشكل كثيف، ما تسبب بوقوع إصابات دون وجود أي نقاط طبية ومستشفيات لإسعافهم بالمدينة، بعد تدمير جيش الاحتلال مستشفى مدينة بيت حانون.