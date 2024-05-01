ضبط 42 طن أسمدة زراعية مدعمة بمخزن في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية بمركز حوش عيسى بقيادة محمد عبد العال - مدير المديرية وتحت أشرف سمير البلكيمي، وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط 42 طن أسمدة زراعية مدعمة داخل أحد المخازن يقوم بتفريغها داخل شكائر سماد حر بأسماء شركات مختلفة لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.