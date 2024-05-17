فصائل فلسطينية تقصف تجمعًا لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا

أعلنت فصائل فلسطينية عن قصفها تجمعًا لآليات الاحتلال وقوة إسرائيلية قرب معمل الدغل على جبل الكاشف شرق جباليا شمال قطاع غزة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد أن آلاف المواطنين الذين يتواجدون حاليا في مدينة بيت حانون، لم يصلهم منذ بدء العملية العسكرية على مخيم جباليا أي طعام أو مياه ولا أي من مقومات الحياة وهم محاصرين بشكل تام داخل المدينة، فضلا أنهم يعانون جراء وصول آثار القصف الشديد وإطلاق النار على الجهة الشرقية من مخيم جباليا بشكل كثيف، ما تسبب بوقوع إصابات دون وجود أي نقاط طبية أو مستشفيات لإسعافهم بالمدينة، بعد تدمير جيش الاحتلال مستشفى مدينة بيت حانون.