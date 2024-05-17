دراسات: لا يمكن تجنب تناول السكر بشكل كامل من النظام الغذائي

يسعى الكثيرون إلى التخلي عن السكر من أجل تحسين مظهر ورشاقة أجسامهم، ولكن من غير المرجح أن يتمكن الإنسان من استبعاد الجلوكوز تماما من نظامه الغذائي لأنه موجود في العديد من الأطعمة اليومية وهذا وفقا للعديد من الدراسات التي تفيد بأن السكر يدخل إلى جسم الإنسان ليس فقط على شكل حلويات مصنعة ولكن أيضا على شكل كربوهيدرات أو خضراوات أو فواكه.

كما قالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية في إحدى التصريحات الصحفية لها حتى لو استبعدنا السكر المكرر أو البسكويت أو الحلوى أو المعجنات الحلوة أو الخبز الأبيض من النظام الغذائي، فإن الجلوكوز سيدخل الجسم من العصائر أو المكرونة أو البطاطس أو الحبوب الكاملة أو الحليب أو الصلصات فكل ما يأكله الإنسان يحتوي على السكر باستثناء اللحوم والدهون كما يجب تناول طعاما متوازنا أي لا يمكن التخلي تماما عن الأطعمة المحتوية على السكر ولكن يمكن التقليل من استهلاك السكر للوقاية من المشكلات التي تظهر بسبب زيادة نسبة الغلوكوز في الدم مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ما يؤثر على صحة المفاصل والعينين.

ولهذا يجب على الجميع التخلي تدريجيا عن السكر من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وجيد وبصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من داء السكري ومقاومة الأنسولين الوزن الزائد والسمنة وتصلب الشرايين.