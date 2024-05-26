ارتفاع في درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية عودة لاستقرار الأجواء، بعد انكسار الموجة الحارة، وانخفاض في درجات الحرارة، اليوم الأحد 26 مايو والتي سجلت 26 درجة، وسط توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة لتصل إلى 32، وسجلت سرعة 11 كم/ساعة، نسبة رطوبة 47%.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، مع فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرفة من غرب البلاد.

كما يوجد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد.

وتزامناً مع الأجواء اللطيفة والمستقرة أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن استعدادات شواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطفين، فما زالت الشواطئ تحقق نسب اشغال متوسطة وهو ما يعتبر فرصه حقيقية لكل راغبي الخصوصيه والتمتع بالبحر قبل زحمه الصيف.

وحالة البحر اليوم من خفيف الي معتدل الموج يعلو احيانا طبقا لتقارير مفتشينا، وهناك بعض الشواطئ التي رفعت بها الراية الصفراء، وهناك شواطئ رفعت بها الرايات الخضراء، كما تهيب الإدارة بالالتزام بالتعليمات الخاصة يالمنقذين، واستخدام اللايف جاكت اثناء الاستمتاع بالبدال.