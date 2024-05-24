انهيار عقار بحي وسط الإسكندرية وجار البحث عن ناجين .. صور

تلقت غرفة عمليات حي وسط بالإسكندرية بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مأهول بالسكان بمنطقة باب الحديد، وسط أنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، جاري البحث عنهم.

انهيار عقار في حي وسط بالإسكندرية

وانهار قبل قليل عقار مكون من طابقين، مع وجود أشخاص محتجزين داخل العقار، بشارع الكواكب من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث الباب الجديد بنطاق حي وسط، وهو العقار الخامس الذي ينهار هذا الشهر والثالث الذي يقع في حي وسط.

محاولات انقاذ الضحايا

وفور تقديم بلاغ بالحادثة في غرقة عمليات حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد، وإخطار من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، توجهت على الفور رئيس حي وسط زينب السيد بصحبة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية والإسعاف ومسئولي الحي لمكان البلاغ.

وتقوم قوات الحماية المدنية بمحاولات لإنقاذ ضحايا العقار، والبحث عن المزيد منهم أسفله، والتأكد من عدم وجود المزيد منهم تحت الأنقاض.