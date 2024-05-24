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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين الإسكندرية تتابع توريد الأقماح المحلية واستلامها للتجار

توريد الأقماح المحلية
توريد الأقماح المحلية
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أعلنت مديرية التموين برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم المديرية أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية.

وتتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية  من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام و الكميات الواردة لأماكن استلام الاقماح فى الصوامع و البناكر و التى تتدفق من خلال الموردين و التجار و المزارعين، و قد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن ٧٥٩٠٩ طن، و مازالت غرفة العمليات متابعة للموقف اولا بأول.

المهندس أحمد ابراهيم توريد الاقماح المحلية غرفة عمليات المديرية مديرية التموين وزارة التموين و التجارة الداخلية المتحدث الرسمي توريد الاقماح