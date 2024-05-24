تموين الإسكندرية تتابع توريد الأقماح المحلية واستلامها للتجار

أعلنت مديرية التموين برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم المديرية أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية.

وتتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام و الكميات الواردة لأماكن استلام الاقماح فى الصوامع و البناكر و التى تتدفق من خلال الموردين و التجار و المزارعين، و قد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن ٧٥٩٠٩ طن، و مازالت غرفة العمليات متابعة للموقف اولا بأول.