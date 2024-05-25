26 ألف طالب داخل 85 لجنة في أول أيام امتحانات الدبلومات بالإسكندرية

بدأت اليوم السبت 25 مايو امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة الإسكندرية، وسط مجموعة من الإجراءات المشددة، وانتظام ما يقارب من 26 ألف طالب وطالبة بجميع اللجان الفرعية داخل المحافظة.

أكثر من 26 ألف طالب أمام 85 لجنة

وأعلن الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن عدد المتقدمين لأداء امتحان الدبلومات الفنية بالإسكندرية، بلغ 26480 طالبًا وطالبة، في 85 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، والتي منها 41 لجنة للتعليم الصناعي و36 لجنة للتعليم التجاري و3 لجان للفندقي و5 لجان للزراعي.

كما تم العمل على تجهيز 30 استراحة للملاحظين والقائمين على الامتحانات، يوجد منها 20 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات، ومن المقرر انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 6 يوليو المقبل.

استعداد المحافظة للامتحانات

ومن جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التنسيق المستمر بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة الاحتياجات للطلاب لسير عملية الامتحانات، بطريقة أمنة وسلسلة.

ووجه محافظ الإسكندرية التعليميات إلى رؤساء الأحياء بالتعاون مع شركة النظافة، من أجل الحرص على أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب لأداء الامتحانات بنجاح.

كما شددت مديرية التربية والتعليم على الالتزام بسير الامتحانات في المواعيد المحددة لها وقرارات الوزارة، من خلال التنسيق بين مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة.