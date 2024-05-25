بينهم طفلان.. استخراج 3 جثث من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار

بعد ساعات متواصلة من عمليات البحث عن ضحايا العقار المنهار بمنطقة باب الجديد بحي وسط بالإسكندرية، استخرجت قوات الحماية المدنية فجر اليوم السبت 3 جثث من تحت الإنقاض.

أسماء ضحايا عقار باب الجديد بالإسكندرية

في التفاصيل، انتشلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ وقوات الأمن جثتين أمس الجمعة أحدهم طفل يُدعى ممدوح سعد يبلغ من العمر 10 سنوات تصادف مروره من أمام العقار لحظة إنهياره، وجثة عامل يُدعى محمد جابر السيد سلامة يبلغ من العمر 57 عام، كان يقوم بأعمال ترميم داخل العقار.

وبعد ساعات من البحث عن مزيد من الضحايا انتشلت الجثة الثالثة وهي لطفل عمره 9 سنوات لم يتم التعرف على هويته حتى الآن.

التحريات الأولية في حادثة انهيار العقار

وخلال التحقيقات الأولية التي أكدت أن العقار المكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية بحي وسط بالإسكندرية، تبين من لجنة لمنشآت الآيلة للسقوط ومهندسي الحي، أن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة وإخلاء.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط بالإسكندرية بلاغًا يُفيد بانهيار عقار قديم مأهول بالسكان بمنطقة باب الحديد، وسط أنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، جاري البحث عنهم.

انهيار عقار في حي وسط بالإسكندرية

وانهار مساء أمس الجمعة 24 مايو الحالي عقار مكون من أربع طوابق، مع وجود أشخاص محتجزين داخل العقار، بشارع الكواكب من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث الباب الجديد بنطاق حي وسط، وهو العقار الخامس الذي ينهار هذا الشهر والثالث الذي يقع في حي وسط.

محاولات انقاذ الضحايا

وفور تقديم بلاغ بالحادثة في غرقة عمليات حي وسط برئاسة المهندسة زينب السيد، وإخطار من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، توجهت على الفور رئيس حي وسط زينب السيد بصحبة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية والإسعاف ومسئولي الحي لمكان البلاغ.

وتقوم قوات الحماية المدنية بمحاولات لإنقاذ ضحايا العقار، والبحث عن المزيد منهم أسفله، والتأكد من عدم وجود المزيد منهم تحت الأنقاض.