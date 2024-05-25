تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل فى العقد الخامس من عمرة ومقيم قرية الضهرية وذلك بعد قيامه باستدراج طفلة فى الصف الرابع الإبتدائي أعلى سطح منزله وهتك عرضها بالقوة و بمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة.

ضبط عامل استدرج طفلة وتعدى عليها جنسيا فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، يفيد ببلاغ من ربة منزل تدعى "زينب.ر.س، 36 عاما، ومقيمة قرية الضهرية دائرة المركز وبرفقتها نجلتها "إ.س.إ"، 11 عاما، طالبة بالصف الرابع الإبتدائي ومقيمة طرفها بقيام "السيد.س.ا"، 48 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية بقيامه باستدراج نجلتها اعلى سطح المنزل سكنه بذات القرية محل إقامتهم والتعدي عليها جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7723 لسنة 204 جنح مركز شرطة شربين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.