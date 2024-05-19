بالصور.. نفوق 25 رأس ماشية و3 خيول فى حريق هائل بحظيرة بالدقهلية

تسبب حريق هائل داخل حظيرة ماشية بقرية درين مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، فى نفوق 25 رأس ماشية، و3 خيول بعدما التهمت السنة النيران جميع محتويات المزرعة واتهام اصحاب المزرعة احد الجيران بإشعال النيران في مخلفات باحد الأراضي الزراعية المجاورة وامتدادها الي المزرعة.

نفوق 25 رأس ماشية و3 خيول فى حريق هائل بحظيرة فى الدقهلية:

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من إدارة شرطة النجدة من بعض أهالى قرية درين مركز نبروة باشتعال النيران في مزرعة مواشي بالقرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات المزرعة بالكامل.

نفوق 25 رأس ماشية و3 حيول داخل مزرعة فى الدقهلية:

وبالفحص تبين ان المزرعة ملك المدعو "شريف حسين النجار"، واسفر الحريق عن نفوق 25 رأس ماشية و3 خيول وموتوسيكلين و2 ماكينة ري.

مالك المزرعة يتهم أحد جيرانه بالتسبب فى الحريق:

وقدرت الخسائر بـ3 ملايين جنية، واتهم صاحب المزرعة المدعو "منصور. ح. ال. ع"، بإشعال النيران في بعض المخلفات بقطعة أرض مجاورة وامتدت النيران الى داخل المزرعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5279 جنح نبروه لسنة 2024

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