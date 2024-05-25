وكيل "تعليم دمياط" يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

ترأس اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بحضور عادل مغربي مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات الفرعية بالتعليم الفني وإدارتي الأمن والإحصاء ومركز التطوير تكنولوجي وممثلي وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط علي جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان وسط حراسة أمنية مشددة في مواعيدها المحددة، كما اطمئن على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر.

على جانب آخر، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، انطلاق الامتحانات بعدد من اللجان بدمياط، حيث أوصى بتهيئة مناخ مناسب من الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحانات فى سهولة ويسر، كما تأكد من وجود زائرة صحية داخل اللجان للاطمئنان الدائم على الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على تهيئة الجو النفسى للطلاب والمعلمين وعدم إصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدي بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أي تليفون محمول فى حالة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كذلك اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن 12858 طالبا وطالبة يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بـ45 لجنة عامة على مستوى المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 7744 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي و4129 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري والفندقي و985 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي.

وانتهت مديرية التربية والتعليم دمياط، من جاهزية استراحات، رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط.

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية جهزت 30 استراحة للمعلمين منها 10 استراحات خاصة بالسيدات من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة؛ للعام الدراسي الحالي 2024م، بالإضافة لتجهيز استراحات على أعلى مستوى، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم بمحافظة دمياط، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.