إنقاذ 47 مصطافا من الغرق في رأس البر

استقبلت شواطئ رأس البر في دمياط اليوم الجمعة المصطافين والرواد وسط استعدادات الوحدة مكثفة للوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة بتجهيز الشاطى وتسوية الرمال وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ .

إذ تم اليوم تسليم عدد 67 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد 43 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات والمتابعة والأزمات ومركز إصدار التراخيص بالوحدة بحملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري بدمياط