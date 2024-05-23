ضبط ٦٣٧ مخالفة تموينية في حملة مكبرة في دمياط

أعلنت مديرية تموين دمياط عن تحرير ٦٣٧ محضر للمخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها .

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية على مدار النصف الأول من الشهر الجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان الصادر عن المديرية أن اجمالى عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت ٦٣٧محضر ، جاء من بينهم ١٢٤ محضر لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي .

وخلال المتابعة على الأسواق تم تحرير محاضر لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية ورصد حالات غش تجارى وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وأيضًا بيع لحوم مكشوفة والعمل بدون ترخيص وسجل تجارى ، وكذلك عدم الإعلان عن البضاعة المخزن بإجمالى ٥١٣ محضر .

وعلى هذا الصعيد أيضًا، وفى إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية وعينات من القمح والدقيق والنخالة وذلك بإجمالى ٤٨ عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات والمتابعة والأزمات ومركز إصدار التراخيص بالوحدة بحملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري بدمياط ؛ للمرور على عدد من المحال التجارية والكافيهات بمنطقة السوق العمومي لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة والشهادات الصحية ، بالإضافة لإعدام بعض المنتجات الغذائية متغيرة الخواص ، والتنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات المواطنين.