30 استراحة مجهزة لاستقبال ملاحظي امتحانات الدبلومات في دمياط

انتهت مديرية التربية والتعليم دمياط، من جاهزية استراحات، رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط.



10 استراحات خاصة بالسيدات من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة



وأكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية جهزت 30 استراحة للمعلمين منها 10 استراحات خاصة بالسيدات من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة؛ للعام الدراسي الحالي 2025م، بالإضافة لتجهيز استراحات على أعلى مستوى، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم بمحافظة دمياط، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.



وأوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم" أنه شكلت لجنة برئاسة مني رضوان مدير عام الشؤون المالية والإدارية للعمل على تجهيز الاستراحات بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة، والتأكد من إعدادها إعدادا جيداً بما يليق بالمعلم، لافتاً إلى مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات، وتوفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات، من كهرباء وإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة، ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات التي تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين، وتم الانتهاء من تجهيزها تماما ومستعدة لاستقبال المشاركين.

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن مديرية التربية والتعليم قد أنهت كافة التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بكافة نوعياتها ( الصناعى، التجاري، الفندقى، الزراعي ) والمقرر إنعقادها إعتباراً من صباح غدا السبت ٢٥ مايو والمقرر انتهائها ٦ يونيو المقبل.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن ١٢٨٥٨ طالب وطالبة يؤدون غدا امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية ب ٤٥ لجنة عامة على مستوى المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات ٧٧٤٤ طالب وطالبة بالتعليم الصناعي و٤١٢٩ طالب وطالبة بالتعليم التجاري والفندقي و٩٨٥ طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.