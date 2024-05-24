12 ألف طالب يستعدون لخوض امتحانات الدبلومات في دمياط

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن مديرية التربية والتعليم قد أنهت كافة التجهيزات اللازمة لعقد إمتحانات الدور الأول للدبلومات الفنيه للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بكافة نوعياتها (الصناعى، التجاري، الفندقى، الزراعي) والمقرر إنعقادها إعتباراً من صباح غدا السبت ٢٥ مايو والمقرر انتهائها ٦ يونيو المقبل.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن ١٢٨٥٨ طالب وطالبة يؤدون غدا امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية ب ٤٥ لجنة عامة على مستوى المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات ٧٧٤٤ طالب وطالبة بالتعليم الصناعي و٤١٢٩ طالب وطالبة بالتعليم التجاري والفندقي و٩٨٥ طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.

وأشار "وكيل الوزارة" أن المديرية قامت بتجهيز كافة اللجان الفرعية وتزويدها بكافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية كما قامت أيضا بتجهيز إستراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعداداً جيداً ، بما يليق بالمعلم وتوفير كافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل إستراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

ووجه "وكيل الوزارة" بضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولا بأول مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية.

مشيرا أن وزارة التربية والتعليم ، وجهت بالعديد من التحذيرات لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشددة على أهمية ضبط لجان السير بشكل كبير والتصدى للغش بكافة أنواعه، كما أكدت الوزارة على ضرورة منع أى تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات