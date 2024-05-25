وكيل تعليم دمياط يتفقد كنترول تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم السبت، مقار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام الدراسي، حيث تتم أعمال تقدير الدرجات لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب امتحان الشهادة الإعدادية، بحضور رحاب البراشي رئيس لجنة تقدير الدرجات وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية.



وخلال تفقده أكد "وكيل الوزارة" على ضرورة مراعاة الدقة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء أجاب عنه الطالب في ورقة الإجابة، مؤكدًا بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، واتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، والتأكد من إغلاق البوابات لجميع المقار، وعدم خروج أحد إلا بعد الانتهاء من التصحيح.

وأوضح وكيل الوزارة أنه بعد انتهاء لجان التقدير من أعمالها يأتي دور لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدًا لاستخراج النتيجة النهائية للاعتماد من محافظ دمياط.

وأكد ان أعمال كنترول الشهادة الإعدادية، بدأت يوم السبت، الماضي وتسير بشكل منتظم مع الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، مؤكدا علي ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات. مشيرا أن اعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.