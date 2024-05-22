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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان الأهلية تنظم ندوة حول "تطوير الذات"

ندوة بجامعة حلوان
ندوة بجامعة حلوان
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نظمت كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الاهلية، ندوة لطلاب البرامج المختلفة بالكلية، بعنوان "تطوير الذات"، قدمها الدكتور تامر محمد خبير التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بمجلس الوزراء.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، بتطوير مهارات طلاب الجامعة.

تطرقت الندوة لأهمية تطوير الذات، وكيفية بناء الثقة بالنفس وتطويرها، ومهارات التعامل مع الآخرين؛ وطرق تحسين جودة الحياة الشخصية والمهنية، من خلال محاضرة موجزة، ونقاش موسع مع الطلاب، ومجموعة من التطبيقات العملية.

عقدت الندوة برعاية الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال علي عميد الكلية، وإشراف الدكتورة هدى عبد الحميد، والدكتورة هبة عبد العاطى منسقى البرامج بالكلية، والأستاذ سيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية، وتنسيق الدكتور سيد مصطفى مسجل البرامج بالكلية.

جامعة حلوان الاهلية كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال شؤون التعليم والطلاب