كشف حساب وزارة الآثار خلال حكومة "مدبولي".. معارض وافتتاحات لمساجد أثرية

نفذت وزارة السياحة والآثار عدّة مشروعات خلال تولي أحمد عيسى حقيبة السياحة والآثار في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تقدّمت اليوم الأثنين 3 يونيو باستقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ففي قطاع الآثار، افتتح مسجدي علي المحلي والشيخ تقي بمدينة رشيد بعد الانتهاء من مشروع ترميمهما الذي بدأ عام 2017 بتمويل مشترك من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الأوقاف بلغ نحو 105 مليون جنيه مصري، وتحت الإشراف الكامل من المجلس.

تضمنت الأعمال بالنسبة للمسجدين، الترميم المعماري والدقيق، وأعمال التوثيق المعماري والمساحي والفوتوغرافي والأثري للشواهد الأثرية، بالإضافة إلى أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية، وإنشاء ميضأه جديدة، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع العام.

نُقل تابوت حجري من حفائر إنقاذ أرض مستشفى بنها التخصصي إلى منطقة آثار القليوبية، تم العثور عليه أثناء حفائر إنقاذ موقع الأرض التي تم تخصيصها لبناء المستشفى، وتمت عملية رفع ونقل التابوت طبقًا للأسس والمعايير العلمية الدقيقة المتبعة، بعد قيام فريق عمل من المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير بأعمال الترميم الأولي بموقع الكشف. ويعود التابوت لعهد الملك بسماتيك الأول، ويبلغ وزنه بالغطاء حوالي ٦٢ طن، ويخص المشرف على الكتبة في ذلك العصر.

كما شهد المتحف القومي للحضارة انطلاق مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" بمتحف الحضارة، وذلك في إطار الدور المتكامل للمتحف بكونه مؤسسة ثقافية شاملة وداعمة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في الارتقاء بسلوكيات المصريين ونشر الوعي بينهم سواء الثقافي أو الإنساني.

كما تم الكشف عن الجزء العلوي لتمثال ضخم للملك رمسيس الثاني بالمنيا، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كولورادو، العاملة بمنطقة الأشمونين بمحافظة المنيا، في الكشف عن الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بالمنطقة. وأكدت الدراسات الأثرية التي أجريت على الجزء العلوي المكتشف من التمثال، أنه استكمال للجزء السفلي الذي اكتشفه عالم الآثار الألماني G.Roeder عام 1930.

أقيم معرض بالمتحف المصري بالتحرير لأهم الاكتشافات الأثرية لعالم الآثار الراحل رمضان بدري وإصدار كتاب تذكاري عن حياته العلمية والعملية، وضم المعرض مجموعة من أهم القطع الأثرية التي تم الكشف عنها من خلال حفائر البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتور رمضان بدري في منطقة سقارة الأثرية.

أصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال فترة تولي أحمد عيسى لوزارة السياحة والآثار قرارًا بتكليف د. محمد إسماعيل خالد لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لما يتمتع به من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري.

زار وفد من الوزارة، مدينة كولون بألمانيا للتأكد من جاهزية قاعة العرض المخصصة لاستضافة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، من حيث فتارين العرض والإضاءة والأمان والحماية وغيرها.

احتفلت متاحف الآثار في مصر باليوم العالمي للمرأة والذي وافق يوم 8 مارس، حيث تم إقامة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية والمعارض الأثرية المؤقتة بمتحف الحضارة بالفسطاط، وركن فاروق بحلوان، وكفر الشيخ.

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، لمناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، لما لها من أهمية تاريخيّة وأثرية ودينية، كما أنها جزء من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

أصدر وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور جمال مصطفى والذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس.

نجحت البعثة الأثرية الألمانية التابعة للمعهد الألماني للآثار، في الكشف عن مصطبة تخص موظف يدعي "سنب-نب-إف" وزوجته "إيدوت"، تعود إلى عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمالها بمنطقة دهشور الأثرية.

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ اللمسات النهائية الخاصة بالمتحف بمراحله المختلفة تمهيدًا لافتتاحه، كما قام بجولة داخل متحف مراكب خوفو لتفقد الأعمال، ومسارات الزيارة داخله وما يحويه من خدمات.

وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل منطقة أهرامات الجيزة للوقوف على الوضع الراهن لاستراحة الملك فاروق والحالة الإنشائية للمبنى، ومدى إمكانية تدعيمه وترميمه، وإمكانية تحويله إلى مركز ثقافي إبداعي ترفيهي قائم بذاته.

أقيم معرض مؤقت بعنوان "البشارة و العذراء" بمتحف شرم الشيخ، بالتزامن مع الاحتفال بعيد البشارة القبطي. وضم المعرض أيقونة ثلاثية، وهي أيقونات البشارة والقديس يوحنا والقديس متي، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية.

نظّم متحف جاير أندرسون معرضًا مؤقتًا للمخطوطات بمناسبة يوم المخطوط العربي، تحت عنوان "المخطوط العربي"، وضم المعرض 15 مخطوط ومصحف من مختلف العصور الإسلامية.

افتتح معرض "إفريقية بيزنطة" في محطته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية، بمتحف كليفلاند للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء مدة عرضه في محطته الأولى بمتحف المتروبوليتان بنيويورك.

يضم المعرض 11 قطعة أثرية من مقتنيات عدة متاحف منها المصري بالتحرير والقبطي بمصر القديمة، ومن مقتنيات دير سانت كاترين، وشارك به 10 دول من بينها إيطاليا، وإنجلترا، وتونس، والسودان، وألمانيا.