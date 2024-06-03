الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في جباليا كارثي.. وصعوبات في انتشال جثث الشهداء

وصفت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، الوضع في جباليا شمال قطاع غزة بأنه كارثي ومأساوي للغاية، مشيرة إلى حجم الدمار الكبير الذي طال المنازل وشبكات الصرف الصحي ومصادر المياه.

وخلال مداخلة مع قناة "بي بي سي عربي" البريطانية، أوضحت فرسخ أن فرق الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعوبات جمة في انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض، وتبذل جهودا كبيرة لإصلاح النقاط الطبية في جباليا لإعادة تشغيلها وتقديم الخدمات الطبية.

وأضافت فرسخ أن الوضع أصبح أكثر كارثية مع صعوبة حصول السكان على الحد الأدنى من الطعام للبقاء على قيد الحياة، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاصر المستشفيات في شمال القطاع ودمرها، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية بشكل خطير.

وأشارت إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي، تعذر الوصول إلى مناطق في غزة، ولم يتمكن الهلال الأحمر من الدخول إلا في حالات نادرة جدًا لإيصال بعض المساعدات.

وأوضحت فرسخ أن منظمة الصحة العالمية تعمل على هذا الملف، فيما يبذل الهلال الأحمر الفلسطيني كل ما في وسعه بالتعاون مع الشركاء في الحركة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وتابعت: "نحن نسعى إلى استدامة الخدمات الإسعافية في شمال قطاع غزة وإرسال الوقود لتعزيز عمل بعض مركبات الإسعاف وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية".

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا كبيرة على إدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وأن معظم محاولات التنسيق تبوء بالفشل.