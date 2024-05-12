إعلان خلو مقعد النائب عبد الخالق عياد بمجلس الشيوخ والأعضاء يقفون دقيقة حدادا

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان خلو مقعد النائب عبد الخالق عيد وذلك عقب وفاته الأسبوع الماضى مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد الاحتياطى له بالقائمة.



وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، إنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى الزميل العزيز المرحوم عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء.



وأضاف:" عمل المهندس عبد الخالق عياد في وزارة البترول والعديد من الشركات المصرية والعربية والأمريكية منذ تخرجه، حيث تدرج في العديد من المناصب حتى شغل الفقيد منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠. كما انتخب عضواً بمجلس الشيوخ للفصل التشريعى الحالي وتولى رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حتى وفاته. رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة".

ودعا الأعضاء للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحماً على روح الفقيد العزيز.